Peter Vandenbempt laat zich uit over ontslag van Ronny Deila bij Club Brugge: "Dat kun je hem wel verwijten"

Ronny Deila werd maandagochtend bedankt voor bewezen diensten bij Club Brugge. Ondertussen regent het reacties uit de voetbalwereld.

Ronny Deila had bij Club Brugge nog wel de spelersgroep achter zich. Dat gaf ook CEO Bob Madou toe. Dat maakt het ontslag dan misschien toch iets of wat opvallend.

"Het is een bijzondere situatie", merkt Peter Vandenbempt op bij Sporza. "Bij een trainersontslag is het vaak helemaal op tussen de trainer en zijn spelers. Bij de geluiden die ik opvang, was dat hier nog níét het geval. Het wordt dus afwachten hoe de groep zal reageren."

"Tegelijk waren er ook veel signalen dat er geen oplossingen meer kwamen van aan de zijlijn. Niet voor de wedstrijd, evenmin tijdens. Tactisch zat het gewoon niet goed in elkaar", gaat hij verder. Club Brugge verloor afgelopen weekend met 2-1 tegen STVV. "De spelers zullen dus ook wel beseffen dat er iets móést gebeuren na de match van zondag."

Volgens Vandenbempt ligt het niet enkel bij Deila. "Laat mij duidelijk zijn: het zou fout zijn om het echec van Club Brugge dit seizoen alleen maar op Ronny Deila af te schuiven. Te veel spelers hebben ondermaats gepresteerd - ook zij dragen dus een deel van de verantwoordelijkheid."

"Wat je Deila wél kunt verwijten, is dat hij er nooit het vuur in heeft gekregen zoals bij Standard. De ploeg voetbalde op geen enkel moment zoals wij, de fans en zeker zijn bazen dat verwachtten", besluit Vandenbempt.