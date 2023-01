Nieuws dat Jean Kindermans weg moet bij Anderlecht blijkt te kloppen, maar dossier ligt heel gevoelig

Anderlecht heeft een opvallende beslissing genomen: jeugddirecteur Jean Kindermans zit op de wip. De man die vele jeugdtalenten zoals Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Vincent Kompany, Jérémy Doku... lanceerde, zou niet meer in de plannen van het bestuur passen.

Sinds deze morgen circuleerde het hardnekkige gerucht dat de wegen van Anderlecht en Jean Kindermans scheiden. Dat blijkt ook te kloppen, al moet hij na zoveel jaren dienst wel nog een opzegperiode van 18 maanden doen. Naar wat we horen zou vooral een verschil in filosofie aan de basis liggen van de scheiding.

Uiteraard wordt het jarenlange werk van Kindermans geapprecieerd binnen Anderlecht, maar binnen de club leeft ook het gevoel dat er niet meer 'modern' wordt opgeleid. Binnen de jeugdwerking van paars-wit is het altijd een stokpaardje geweest om technisch sterke voetballers op te leiden, maar er valt ook te horen dat de jeugdspelers fysiek niet klaar zijn om hun rol te vervullen.

Bij de jeugd kunnen ze met hun techniek het verschil maken, maar bij de A-ploeg moeten er in het huidige 'moderne' voetbal ook fysieke parameters vervuld worden. Dat betekent: loopcapaciteit, duelkracht en intensiteit. Ook dat talenten als Roméo Lavia en Rayane Bounida de club verlieten, wordt aangehaald.

Wat nog niet kan bevestigd worden is wie hem zal opvolgen. Bepaalde geruchten gaan dat Peter Verbeke straks de leiding over de jeugdwerking zou krijgen. In ieder geval ligt het dossier binnen Anderlecht heel gevoelig. Kindermans is enorm populair bij de fans en de afhandeling van zijn vertrek is niet eenvoudig.