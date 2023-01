Scouts in de tribune zagen opnieuw een knalprestatie van El Khannouss: "Kan niet zeggen dat ik seizoen afmaak in Genk"

Bilal El Khannouss is hot.

Hij is nog maar 18 jaar en kreeg zijn kans in de basisopstelling van Racing Genk door de onfortuinlijke blessure van Luca Oyen op de eerste speeldag. Maar op een half jaar tijd speelde El Khannouss zich al in de kijker van Marokkaans bondscoach Regragui, mocht hij me naar het WK én is hij gegeerd wild op de transfermarkt.

Meerdere Europese clubs zouden El Khannouss maar al te graag willen inlijven en daarvoor zaten ook enkele scouts op de tribune van de Cegeka-arena in de topper tegen Club Brugge. Ze zagen onder meer een pre-assist en assist van de spelverdeler met de goede voeten in de 3-1 overwinning van KRC Genk.

"Dat er veel scouts in de tribune zaten? Dat doet me eerlijk gezegd weinig tot niets", reageert El Khannouss zelf toch enigszins verrassend. "Ik wil gewoon elke week goed spelen en verder zal mijn makelaar het wel afhandelen. Of ik het seizoen hier afmaak? Dat kan ik nog niet zeggen maar ik denk van wel"