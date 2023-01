Bryan Heynen onderbrak viering van KRC Genk: supporter gereanimeerd in stadion

Het was een opvallend beeld. De viering van Genk werd onderbroken door kapitein Bryan Heynen.

De aanvoerder van de Limburgers had net te horen gekregen dat een fan van Racing Genk onwel was geworden in de tribune. Hij vroeg zijn ploegmaten om te stoppen met vieren.

“Op het einde van de wedstrijd heeft iemand een hartaanval gekregen en uit respect voor die situatie hebben de spelers niet gevierd in die hoek van het stadion”, klinkt het bij de woordvoerder van de club aan Sporza.

“Dankzij de snelle tussenkomst van omstaanders, de stewards, het team van het Rode Kruis én de toegesnelde hulpdiensten werd de situatie meteen aangepakt. Die persoon is in kritieke, maar stabiele toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.”