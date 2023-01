Degryse vraagt zich af wie dit Genk nog kan stoppen: "Ik zie maar één ploeg"

Genk diende Club Brugge een uppercut toe en heeft nu al 15 punten voorsprong op blauw-zwart. Marc Degryse vraagt zich dan ook - terecht - af wie dit Genk nog zal stoppen...

Na het verlies tegen Kortrijk was het weer business as usual bij de Limburgers. "Genk was tegen Club weer die tgv waarvan je je moet afvragen of die nog af te stoppen valt. Ik heb lang gezocht, maar ik vond geen enkele speler van Genk die niet op niveau was. Onuachu, Heynen, Cuesta, Muñoz, zelfs Hrosovsky, allemaal deden ze veel meer dan hun job", klinkt het bij Degryse in HLN. "Paintsil woog op de Brugse defensie. En El Khanouss, fantastisch wat zo’n jongen van 19 jaar bijbrengt.”

Wie kan die tgv nog stoppen? "Ik zie alleen Union. Antwerp haalde dan wel een belangrijke zege tegen Gent, en droomt van de oppergaai. Maar ik denk dat ze pas echt een kans maken met drie of vier spectaculaire inkomende transfers erbij, zoals ze met Daley Blind in gedachten hadden. Al kwam ik opnieuw onder de indruk van die jonge gast, Vermeeren.”

Union verloor al sinds speeldag 8 niet meer. "Als je zo’n reeks kan neerzetten, blijf je in elke match geloven dat het kan. Wat tegen Anderlecht effectief gebeurde.”