Vrancken kan weer fier zijn op zijn ploeg maar hekelt drukke kalender: "Te weinig tijd om te recupereren"

Racing Genk heeft de eerste klip van een drukke maand omzeild. En niet zomaar één maar wel regerend landskampioen Club Brugge. Het voetbal van Genk was fris en frivool maar er wachten nog heel wat wedstrijden de komende weken.

"We spelen een heel goede wedstrid maar komen dan onverdiend achter. Ja, onverdiend want we domineerden helemaal", vindt Genk-trainer Wouter Vrancken op de persconferentie achteraf. "De jongens hebben mentale veerkracht gevonden door zo snel terug te komen. In de tweede helft zijn we gretig uit de kleedkamer gekomen en de dominantie verder gezet", klinkt het.

De Limburgers hadden de eer om de eerste tegenstander te zijn van kersvers Club-coach Scott Parker en dat bracht heel wat obstakels met zich mee. "We hadden ons voorbereid op drie verschillende scenario's om onderuit te voetballen. In de tweede helft stond het enkel in de omschakeling soms niet goed maar als je tegen de grootste club van België met het grootste budget enkel counters weggeeft... Dan heb je heel veel goede zaken gezien."

Medische bewijzen vs kalendermaker

Genk speelt woensdag opnieuw een wedstrijd in de kwartfinale van de Croky Cup tegen Antwerp. Daarne volgt een volgepakt Jupiler Pro League-schema met wedstrijden op zaterdag, dinsdag en vrijdag. Opvallend: Racing Genk krijgt telkens maar twee recuperatiedagen voor de komende 4 wedstrijden.

"En dat is te weinig", weet Vrancken. "Het is medisch bewezen dat dat te weinig is. Ploegen die Europees spelen, krijgen drie recuperatiedagen van de kalender maar wij zoveel wedstrijden op rij maar twee. We zullen dus de hele kern nodig hebben de komende weken en de jongens die hun kans krijgen, moeten ze dan ook grijpen", besluit de trainer van KRC Genk.