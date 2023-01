Sylla kwam eerst nog weg met geel bij tackle op Paintsil: "Puur volgens de regels is dit geen rood"

Abakar Sylla zijn stoppen sloegen gisteren even door. Eigenlijk meer dan één keer. Eerst was er die tackle op Paintsil en daarna kon hij zich nog steeds niet bedwingen met een gele kaart achter zijn naam.

Iedereen vond eigenlijk dat Sylla al rood had moeten krijgen na de tackle, maar daar gaat scheidsrechtersanalist Tim Pots niet mee akkoord. "Puur volgens de regels was dit niet noodzakelijk een rode kaart. Je hoort het in zulke fases vaak over 'intentie om de bal te spelen' gaan. Maar dat is al lang geen criterium meer. Anders zou je bij elke trekfout rood moeten geven. De mogelijkheid om de bal te kunnen spelen is wél nog een criterium, naast fysieke integriteit, intensiteit, plaats contact en impact", vertelt hij in HLN.

"Sylla kon inderdaad de bal niet meer spelen, maar aan de andere criteria voldeed de tackle niet. Puur theoretisch gezien, was het dus geen rood. Let wel: als je aan het begin van het seizoen bepaalde richtlijnen geeft, waarin je zegt dat brutaal spelbederf rood moet zijn, dan was het hier uiteraard een mogelijkheid. Het maakt deze fase dus ook een gemiste kans om die richtlijnen te volgen."