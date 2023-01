Vrancken en Genk-spelers zijn duidelijk: "Soms weet je niet meer wat de regels zijn" en "Waarom is dat geen rood?"

Het heeft wel wat moeite gekost voor Racing Genk maar de felbeladen topper tegen Club Brugge werd met 3-1 gewonnen door de Limburgers. Wouter Vrancken moest vanuit de tribune toekijken hoe zijn ploeg in de tweede helft afstand nam van de regerende landskampioen.

Want Vrancken had in de eerste helft een rode kaart gekregen van scheidsrechter Visser nadat Vrancken een gele kaart voor Munoz onterecht vond. "Soms weet je gewoon niet meer wat de regels zijn", vertelt de Genk-trainer op de persconferentie achteraf. "Arteaga kreeg eerder al een elleboog van Balanta en toen werd er zelfs geen fout gefloten. Nu raakt Munoz iemand per ongeluk met de elleboog, wordt er wat meer theater gemaakt en is het wel geel", zucht Vrancken.

De gele kaart voor Munoz en rode voor Vrancken was echter niet het enige wapenfeit van scheidsrechter Lawrence Visser. Zo gaf hij Sylla een gele kaart nadat de verdediger stevig door ging op Paintsil om de couner eruit te halen. "Ik denk dat iedereen ermaa akkoord was dat Sylla daar al rood moest hebben. Gelukkig zijn de spelers niet meegegaan in de emotionele rollercoaster", legt Vrancken de fases neer.

Geen intentie om de bal te spelen

Ook Genk-kapitein Bryan Heynen begrijpt niet waarom Visser geen rood karton gaf aan de Club-verdediger in de eerste helft. "Er is gewoonweg geen intentie voor de bal, dan is het altijd rood", vindt hij.

Joseph Paintsil, slachtoffer van de actie van Sylla kon een beetje cynisme alleszins niet laten. "Hij heeft het goed gedaan voor zijn ploeg. Enkel een gele kaart en we waren met 2 tegen 1 weg. Maar met dit soort tackles is het altijd rood, er was geen intentie om de bal te spelen", oordeelt de winger.