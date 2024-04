Weggaan op het hoogtepunt? Timmy Simons spreekt over vertrek bij Dender

Timmy Simons loodste Dender naar de Jupiler Pro League. Het is misschien wel het ideale moment om te vertrekken als trainer.

Timmy Simons is bezig een mooie carrière als trainer op te bouwen. Hij probeert dat stap per stap te doen. In het verleden werd hij al gelinkt aan Club Brugge, maar dat leek voor hemzelf toen niet het juiste moment te zijn.

“Voor Club Brugge was ik niet klaar, Dender was een goede keuze. Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert vertelden me dat ik eerst het volledige traject moest afleggen. Dat was volgens mij de juiste beslissing”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij passeerde ook bij Zulte Waregem al, werkte er onder heel moeilijke omstandigheden maar slaagde er wel in het behoud af te dwingen. “Het management besloot echter om mijn contract niet te verlengen. Maar je moet dat ook in zijn context plaatsen: Francky Dury gaf halfweg het seizoen aan dat hij zou stoppen, wat als een donderslag bij heldere hemel kwam.”

Nog onder contract

Met Dender dwong hij nu de promotie af, al is de vraag of de ploeg in 1A wel iets kan betekenen met een wel heel erg beperkt budget. Misschien is dit wel het ideale moment voor Simons om andere oorden op te zoeken.

“Ik ben ambitieus en wil zo hoog mogelijk geraken. Ik zeg dan ook nooit nooit. Ik lig evenwel onder contract bij FCV Dender en dan is een vertrek slechts bespreekbaar wanneer de drie partijen zich daar kunnen in vinden. Die regel bleef ik ook in mijn spelerscarrière steeds trouw”, klinkt het nog.