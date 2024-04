Antwerp gaat nog eens serieus aan de kassa passeren na transfer van om en bij de 65 miljoen euro

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zoals geweten is de financiële situatie bij Antwerp niet echt rooskleurig. Zo werd er al gezegd dat er verschillende spelers verkocht zullen moeten worden, waaronder goudhaantje George Ilenikhena. Maar er kunnen straks onverwachte en welkome miljoenen binnenstromen.

In Engeland zijn ze er immers zeker van dat Liverpool gaat doorduwen om verdediger Willian Pacho binnen te halen. De 22-jarige Ecuadoraanse international speelt de pannen van het dak bij Eintracht Frankfurt en heeft de interesse van verschillende topclubs gewekt.

Zo werd Arsenal ook al aan hem gelinkt, maar volgens transferexperts Santi Aouna en Gianluca Di Marzio is het Liverpool dat de forcing voert. En dat is schitterend nieuws voor Antwerp.

Waarom? De club verkocht hem voor 9 miljoen aan Eintracht Frankfurt maar bedong ook een nog onbekend doorverkooppercentage. Het zou wel om een mooi percentage op de meerwaarde van de transfer gaan.

En aangezien Frankfurt de jackpot wil voor Pacho zal men ook op de Bosuil dat graag zien gebeuren. De Duitsers vragen 65 miljoen euro voor de verdediger die anderhalf seizoen te zien was bij The Great Old.

Frankfurt staat sterk in de onderhandelingen gezien de interesse van andere topclubs en het feit dat Pacho nog een contract tot 2028 heeft bij de club. Op Transfermarkt wordt zijn huidige waarde geschat op 30 miljoen, maar daar zullen ze dus niet tevreden mee zijn.