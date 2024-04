Rasmussen verklaart: Hoe één fase de play offs van Union helemaal doen kantelen

Een wedstrijd kan soms kantelen door kleine elementen, dat beseften ze bij Union maar al te goed na de 0/12 in de play offs. Tegen Antwerp kantelde de wedstrijd helemaal naar hun kant.

Ingeving Puertas

Want hoewel Union het meeste in de 16 van de tegenstander gekomen was tijdens de eerste helft, bracht het eerste deel van Antwerp-Union maar bitter weinig doelgevaar op. Enkele minuten later was het wel raak dankzij een prachtige vrije trap van Puertas.

"Het was niet het plan om van daar te trappen", vertelt Puertas' ploegmaat Rasmussen ons na de partij. "Maar hij heeft een neus voor goals en zei bij het klaar leggen van de bal meteen dat er ruimte was om het te proberen", verklapt Rasmussen.

Eerst scoren

De eerste punten van deze play offs zijn dus binnen voor Union in deze play offs, pas na vijf wedstrijden. Aan wat ligt dat? "Eindelijk komen we eens een keertje op voorsprong", probeert Rasmussen te verklaren.

"Als we eerst scoren, merken we dat we harder kunnen pushen en komen de juiste beslissingen automatisch. We nemen dan soms net wat meer risico aanvallend maar het lukt gewoonweg vaker. Als we niet eerst scoren, hebben we het vaak lastiger dan normaal om in de wedstrijd te komen", vindt de Noor.

Union begon als leider aan de Champions Play Offs maar moet na 5 speeldagen achtervolgen op leider Anderlecht. Toch vindt Rasmussen dat geen slechte positie om in te zitten. "We blijven aanklampen nu. Het team dat onderweg bovenaan staat, wint uiteindelijk niet altijd. Het is soms beter om vanuit de achtervolging te komen opzetten", aldus Mathias Rasmussen.