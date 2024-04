🎥 Na nieuwe glansprestatie De Bruyne: Brits icoon maakt opvallend statement dat voor controverse zal zorgen in Engeland

Kevin De Bruyne heeft zijn eerste goal ooit met het hoofd gemaakt. En wat voor één! Een bijna exacte kopie van de legendarische goal van Robin van Persie maakte op het WK in Brazilië. Het ontlokte bij Brits icoon Jamie Redknapp zowaar heel opvallende woorden: "Hij is de beste middenvelder ooit."

De Bruyne heeft zijn stempel op de Premier League gedrukt. De discussie zal echter altijd blijven wie de beste middenvelder was die ooit in de PL speelde. Voor Jamie Redknapp - ex-speler van Liverpool en Tottenham - is het echter geen vraag meer.

“Kijk, we hebben in de Premier League al geweldige middenvelders gekend, zoals Steven Gerrard, Frank Lampard, David Silva of Yaya Touré. Maar ik vind De Bruyne nóg iets beter. Hij doet dingen die je nog nooit gezien hebt.”

De Bruyne is beter dan Gerrard en Lampard

“De passes waarmee hij al gestrooid heeft in zijn carrière, en zeker in Engeland: er zijn er niet veel die dat kunnen. Bovendien kan hij verschillende soorten goals maken. Nu blijkt hij ook nog eens al duikend te kunnen scoren met het hoofd. Dat had ik niet verwacht van hem. Elk keer ik hem zie spelen, zit ik met open mond te kijken.”

“Dit is zowaar een goal zoals Robin van Persie die maakte op het WK 2014 in Brazilië, na die befaamde snoekduik tegen de Spanjaarden. Goals met de linker, met de rechter, in de bovenhoek, de benedenhoek... en nu ook nog eens na een fantastische kopbal. Infiltrerend in de zestien, is hij zó gevaarlijk.”

De Bruyne fungeert ook als leermeester, meent Redknapp. “De Bruyne is ook het perfecte rolmodel voor Phil Foden. Het gaat hier over de meester en de meester. Foden is geweldig goed bezig en bewaart altijd het overzicht."

"Ongetwijfeld met dank aan Kevin. Want een speler als Foden, heeft een goed rolmodel nodig. Voor hem is het geweldig dagelijks met De Bruyne te kunnen trainen. Hij kan veel van hem leren en opsteken.”