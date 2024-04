Alderweireld gooit de handdoek: "Al gaan we niet alles te grabbel gooien"

Antwerp heeft het moeilijk in de play-offs. De jongens van Mark van Bommel kunnen o zo moeilijk een goal maken en ook defensief vallen er heel wat gaten. Tot grote frustratie van Toby Alderweireld. Die heeft de handdoek geworpen wat betreft de eindstrijd.

Thuis met 0-3 verliezen tegen de ploeg die 0 op 12 pakte... Het deed pijn. “We speelden de eerste helft goed mee. Maar we konden Union niet in de problemen brengen. De laatste pass, of de juiste aanname, ontbreekt in deze periode bij ons. En we krijgen te makkelijk doelpunten binnen", zuchtte hij.

Een reactie na die vroege goals in de tweede helft kwam er ook niet. “We zitten in een fase dat het niet 100 procent draait. Dan lijkt het alsof er geen drive in de groep zit, maar die is er zeker wel. Tot een bepaalde lijn doen we het goed, en dan ontbreekt er iets…”

Ook het beproefde recept om Alderweireld vooraan te zetten, bracht geen zoden aan de dijk. “Ik doe mijn best om verwarring te zaaien. Union heeft grote jongens voorin."

"Ik kon niet elk duel winnen, al probeerde ik wel gevaarlijk te zijn. Dit seizoen maakte ik al enkele keren het verschil. Helaas is dat vandaag niet gelukt.”

De bekerfinale wordt nu het belangrijkste. Daar wacht ook Union, maar het duel van gisteren is geen indicatie van hoe die finale gaat verlopen. “Dat klopt. En we weten dat de bekerfinale nu onze belangrijkste wedstrijd wordt. Maar dat betekent niet dat we nu zomaar alles te grabbel moeten gooien. Hier thuis wil je nooit verliezen.”