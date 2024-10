Union verdient beter maar kan zijn grote probleem niet oplossen, Vanhaezebrouck erg scherp voor één speler

Is het weer zo'n avond? Ze moeten het zich bij Union afgevraagd hebben. Jawel, dus. Het grote probleem van de Unionisten is nog altijd het maken van doelpunten. Het slaagde daar op bezoek bij het Deense Midtjylland niet in en droop af met een nipte nederlaag in de Europa League.

Union kreeg een eerste verwittiging toen Moris met een knappe reflex Buksa een acrobatisch doelpunt moest ontzeggen. Niet veel later was het toch prijs. Diao kon een voorzet moederziel alleen in doel lopen. Het waren zeker niet de scherpste eerste twintig minuten van Union, maar de bezoekers konden zich hierna wel herpakken en de bal meer in de ploeg houden. Een één-tweetje tussen Sadiki en Rasmussen creëerde ook een eerste reuzekans, maar de eerstgenoemde vergat af te werken. Na de pauze ging Union zijn kans via een tegenaanval. Rasmussen knikte de voorzet van Khalaili tegen de paal. Ook met deze pech kriijgen de Brusselaars dus te maken, terwijl ze sowieso dit seizoen niet bekend staan voor hun scorend vermogen. Thuisdoelman spelbreker voor Union Het werd ook duidelijk waarom. Machida was dicht bij de 1-1 op hoekschop, maar Olafsson sloeg de bal uit zijn doelvlak. De doelman pareerde ook nog enkele raketten van Sadiki en Rasmussen. Fuseini liet door een slechte controle dan weer de kans liggen om een één-op-één af te werken. Aan de overzijde kopte Buksa van dichtbij op Moris. Het bleef zo 1-0, want de verdiende gelijkmaker voor Union bleef uit. Hein Vanhaezebrouck zat in de studio van PlaySports om de wedstrijd te analyseren en was bij de rust al scherp voor één van de spelers van Sebastien Pocognoli. Vooral de Ghanees Mohammed Fuseini moest het ontgelden bij de ex-trainer van KAA Gent. Vanhaezebrouck stoort zich aan Fuseini "Fuseini is supersnel en loopt meters buitenspel. Hij heeft de discipline niet om onside te blijven lopen. Lewandowski loopt nooit buitenspel en die is half zo snel als Fuseini", aldus Vanhaezebrouck.