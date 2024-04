Stijn Vreven heeft belangrijke raad voor Wouter Vrancken na pandoering: "Dat zou ik niet doen"

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk kreeg woensdag de grootste pandoering in jaren om de oren. En zondag wacht weeral dezelfde tegenstander. Wat moet Wouter Vrancken doen om niet hetzelfde mee te maken in de eigen Cegeka Arena? Stijn Vreven heeft raad voor zijn collega.

Vreven denkt niet dat een bolwassing de oplossing is. “Dat zou ik inderdaad niet doen”, zegt Vreven in HBvL. “Ik denk wel dat Wouter Vrancken de puntjes op de 'i' zal zetten en duidelijk zal zeggen waar het op staat."

"Maar het heeft absoluut geen zin om alles nu op te blazen, want Genk verkeert niet in crisis. Na de goede prestaties van de voorbije weken was dit simpelweg een non-match."

Voor Vreven had Genk gewoon een mindere dag. “Een keer met zware cijfers verliezen geeft een groter schokeffect. Zoals ik al zei was dit een non-match, ik denk dat je er in een minicompetitie zoals de play-offs altijd wel zo eentje zal hebben."

Hij denkt dan ook niet dat zondag hetzelfde zal gebeuren. “De spelers zullen getergd zijn, want zo'n nederlaag slik je liever niet”, besluit Vreven. “Niemand had dit zien aankomen na de straffe prestaties van de voorbije weken, ook de spelers niet."

"Na zo'n pandoering kan je best zo snel mogelijk opnieuw aan de bak en omdat het dezelfde tegenstander is, weet je wat je kan verwachten en wat je beter moet doen. Vrancken zijnde zou ik het in mijn gesprekken met de spelers zeker spelen op dat eergevoel en op die revanche. Genk heeft iets recht te zetten, ik verwacht daarom dat ze zondag een heel goede partij spelen. Een ezel stoot zich immers geen twee keer aan dezelfde steen.”