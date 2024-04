Niet iedereen is fan van deze Rode Duivel: "Het enige wat ik hem zie doen, is met zijn armen zwaaien om het publiek op te hitsen"

Amadou Onana is populair in Engeland. Toch is er al zeker één persoon die de Rode Duivel niet zo graag bezig ziet.

En dat is Jamie Carragher. Zoals andere voormalige internationals van zijn generatie, is Carragher een gerespecteerde en gewaardeerde analist in Engeland. Nooit verlegen om zijn ongezouten mening te geven. De voormalige verdediger van Liverpool zich uitgelaten over Amadou Onana.

De Rode Duivel staat in de belangstelling van enkele clubs, maar volgens Carragher is de hype rond Onana wat overdreven. "Ik zie het echt niet, en ik heb het gewoonweg nog niet gezien sinds hij bij Everton is."

"Ik weet zelfs niet wat zijn echte positie is. Is hij een verdedigende middenvelder? Gaat hij aanvallend te werk? Is hij betrokken bij de opbouw? Het enige wat ik hem zie doen, is met zijn armen zwaaien om het publiek op te jutten", aldus Carragher bij Sky Sports.

Carragher beschrijft Onana als een showman

Toch kan Amadou Onana Everton in de komende maanden misschien nog een mooie transfer versieren. "Onana is een speler die Everton bijna verplicht zal zijn te verkopen, gezien de situatie waarin hij zich momenteel bevindt".

De Rode Duivel speelde dit seizoen in 32 wedstrijd in alle competities mee. Daarin kon hij drie keer scoren en twee assists geven. Transfermarkt schat zijn waarde op 50 miljoen euro.