Amadou Onana legt kristalhelder uit waarom hij Aston Villa verkoos boven Manchester United, Liverpool, Arsenal én Bayern München

Amadou Onana is voorgesteld als nieuwste aanwinst van Aston Villa. De Rode Duivel had aanbiedingen van de traditionele topclubs in de schuif liggen, maar legt zelf uit waarom hij voor een verhuis naar Birmingham heeft gekozen.

Voor de leken onder ons: de overstap van Everton FC naar Aston Villa is wel degelijk een serieuze stap hogerop voor Amadou Onana. Terwijl The Toffees het de voorbije jaren steeds moeilijker hadden om zich te handhaven in de Premier League maakten The Lions een omgekeerde beweging.



Aston Villa eindigde vorig seizoen op een knappe vierde plaats - enkel Manchester City, Arsenal FC en Liverpool FC deden beter - en versierde een ticket voor de Champions League. Ook dit seizoen liggen de ambities in de subtop van het Engelse én Europese voetbal.





Datzelfde Liverpool en Arsenal - net als Bayern München en Manchester United - deden Onana een concreet voorstel. "Maar bij Aston Villa kan ik verder groeien als speler én als man. De ploeg speelt bovendien aanvallend en attractief voetbal. Dat spreekt aan."



"Al ben ik niet te beroerd om toe te geven dat ook de Champions League me een extra duwtje in de rug heeft gegeven", gaat de Rode Duivel verder. "Het is onze bedoeling om de vibe van vorig seizoen door te zetten. Het is de bedoeling om Aston Villa naar de top te brengen."

Waarom koos Amadou Onana voor Aston Villa?

In Birmingham zal Onana alvast Youri Tielemans tegen het lijf lopen. "Hij heeft een grote rol gespeeld in mijn keuze voor Aston Villa. Via Youri ben ik heel veel positieve dingen te weten gekomen over de club en het leven hier."



"Tielemans is iemand waar ik veel mee speel bij de nationale ploeg", besluit Onana. "Ik kijk er dan ook naar uit om dagelijks met hem te werken. En dat kan uiteraard ook enkel positief zijn voor onze resultaten bij de Rode Duivels."