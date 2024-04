Lommel SK-speler waarschuwt Zulte Waregem al voor belangrijk duel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lommel SK zal het nog twee keer tegen Zulte Waregem moeten opnemen in de Promotion Play-offs. In Limburg hebben ze alvast heel wat vertrouwen.

Lommel speelt zaterdag 27 april in Zulte Waregem en op 1 mei ontvangen de Limburgers hen. Het worden nog twee zware wedstrijden, maar het geloof is groot.

Speler Zalan Vancsa weet dat zijn ploeg een goede kans heeft om te winnen. "Het is een ervaren team, maar ik denk dat we ze kunnen verslaan. Daar geloof ik in", waarshuwt hij de tegenstander.

"We speelden al twee keer tegen Zulte en we waren twee keer beter dan hen. We weten dat ze veel ervaren spelers hebben die in eerste klasse hebben gespeeld", besluit de aanvaller.

Coach Steve Bould weet dat het moeilijk zal worden, maar spreekt ook vertrouwen uit. "Iedereen kan iedereen verslaan in deze competitie", begon de Engelsman.

"We hebben al twee goede prestaties neergezet tegen Zulte Waregem. We gaan dus naar daar veel vertrouwen. Het zal niet makkelijk zijn. Ze hebben een ervaren groep. We kijken er naar uit."

"We hebben een heel goede kans. Als we daar een goede prestatie neerzetten zoals we doorheen het jaar al vaak deden, zal het aankomen op onze afwerking", besluit Bould.