Frank De Bleeckere reageert op scheidsrechter Nathan Verboomen die Hannes Van der Bruggen zou hebben uitgescholden

Afgelopen weekend was er heel wat te doen om de arbitrage na Cercle Brugge-Antwerp. Hannes Van der Bruggen beweerde dat scheidsrechter Nathan Verboomen hem uitschold.

Afgelopen weekend pakte Antwerp zijn eerste punten in de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Bij de thuisploeg waren ze minder blij. Hannes Van der Bruggen kreeg geel na protest.

Maar hij beweerde dat er niets aan de hand was, en dat de ref hem zelfs uitschold. "Ik wil in discussie gaan met de scheidsrechter, maar ik ga nooit een scheldwoord gebruiken. Hij zei: 'Je hebt het verkeerd gezien, dwaas'. Misschien was hij wat vermoeid zo diep in de tweede helft. Maar dat doe je niet naar spelers toe."

Bij Under Review kwam Frank De Bleeckere terug op het incident. "Zoals je weet hebben we gevraagd om de sereniteit te bewaren, ook tijdens de play-offs."

"Ik denk dat dat zeer belangrijk is, het respect van spelers en coaches naar de scheidsrechters. Maar omgekeerd moet dat ook het geval zijn."

"Natuurlijk gaan we dat intern bespreken met de scheidsrechter. Maar die sereniteit willen we op alle momenten behouden. Dat moet dan ook door iedereen gerespecteerd worden; coaches, spelers maar ook door scheidsrechters", besluit hij.