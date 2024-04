Vincent Mannaert blikt terug én evalueert zijn tijd als algemeen manager van Club Brugge

Het avontuur van Vincent Mannaert bij Club Brugge zit er (zo goed als) op. De (afscheidnemend) algemeen manager kijkt met héél véél voldoening én een rijkgevulde prijzenkast terug. Maar hij is niet te beroerd om in de spiegel te kijken.

Vincent Mannaert was de voorbije tijd de grote afwezige op de wedstrijden van Club Brugge. Een weekje geleden reisde hij mee naar Griekenland. Logisch: een Europese prijs zou dé bekroning zijn op het werk van de algemeen manager in het Jan Breydelstadion.

"Maar ik heb onderweg ook fouten gemaakt", is Mannaert in Het Laatste Nieuws niet te beroerd om in de spiegel te kijken. "Al kan ik wel zeggen dat ik uit die fouten geleerd heb. Ik weet van mezelf dat ik een veeleisende CEO ben, maar ik voerde een correct management."

"Of dat is althans de feedback die ik krijg van de mensen waarmee ik heb samengewerkt. (lacht) Ik ben alleszins oprecht blij om te zien hoe goed velen van hen het vandaag doen. Pascal De Maesschalck is het hoofd van de jeugdacademie bij AS Monaco, Carl Lenaerts werkt als CEO van Plopsa, Peter Verbeke zit bij RSC Anderlecht."

"Al zullen ze me allemaal ook wel eens vervloekt hebben", knipoogt Mannaert. "Ik kan zeggen dat ik keihard én met hart en ziel heb gewerkt voor Club Brugge. Ik heb veel familiale opofferingen gemaakt, maar de goede herinneringen zullen altijd overheersen."

Heeft Vincent Mannaert nog een toekomst bij Club Brugge?

Mannaert gaat dan wel niet meer op de voorgrond treden, maar helemaal vertrekken bij Club Brugge zit er niet bij. "Ik blijf uiteraard mijn ding doen in de Raad van Bestuur. Maar ik ben er zeker van dat het goed komt met Club Brugge na mij. De juiste mensen zitten op de juiste plaatsen."