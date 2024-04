Degryse maakt serieuze bedenking bij Anderlecht voor titelrace

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Anderlecht staat halfweg de play-offs aan de leiding, maar voelt de hete adem van zowel Club Brugge als Union in de nek. Zelfs de vlotte zege tegen Cercle Brugge kon Marc Degryse niet helemaal overtuigen dat paars-wit het straks gaat halen.

Er is al heel wat te doen geweest over het voetbal van Anderlecht. Ze gaan altijd uit van een goeie organisatie, maar aanvallend blijven de meeste mensen op hun honger zitten qua niveau.

Bij Club, Union en Genk zie je een duidelijke strategie en tactiek. Iets wat niet altijd te zien is bij de Brusselaars. “Anderlecht blijft toch een ander verhaal. Ook tegen Cercle was het voetbal bij momenten echt pover", analyseert Degryse in HLN.

"Ook zij staan voor twee cruciale uitwedstrijden: zondag naar Cercle en de week nadien naar Union. Wint paars-wit zondag niet in Brugge, dan staan ze met knikkende knieën aan de aftrap in het Dudenpark."

Zonder Thorgan Hazard en mogelijk ook Anders Dreyer zal Brian Riemer een ander voetbal moeten presenteren. Want net die twee konden vanuit het niets iets forceren. En Théo Leoni zal niet elke week zo'n bevlieging hebben.

"Anderlecht leeft van de momenten — zoals die ene goal van Leoni tegen Cercle. Het gevoel dat ik bij Anderlecht heb, is anders dan mijn gevoel bij Club Brugge. Maar het zijn de Champions’ Play-offs. We krijgen nog wel wat…”