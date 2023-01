Achterstand van Club is al 15 punten op Genk: "Mensen die geloven in een spectaculaire terugkeer moeten dringend wakker worden"

Club Brugge zag Racing Genk door de 3-1 overwinning uitlopen tot 15 punten in het klassement.

In de eerste match van Scott Parker kwam Club Brugge 0-1 voor en was in het eerste halfuur beter dan Racing Genk, maar zag door individuele fouten en gemiste kansen Racing Genk toch winnen met 3-1.

De achterstand van Club Brugge is zo al 15 punten. En die kan nog oplopen, want Genk laat erg weinig liggen. Die achterstand wordt, als Club de top vier haalt, nog gedeeld door twee, maar zelfs dan is de achterstand al aanzienlijk.

Tom Boudeweel, radiocommentator bij Sporza, denkt dan ook niet meer dat Club de stunt van vorig jaar nog eens kan herhalen. "De mensen die geloven in een even spectaculaire terugkeer als vorig seizoen, om uiteindelijk toch nog kampioen te worden, die moeten dringend wakker worden, want dat lijkt me droom."