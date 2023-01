Mignolet en Club verliezen bij Genk: "Onze focus ligt op de toekomst"

Simon Mignolet moest zich vandaag drie keer omdraaien tegen de trotse competitieleider: "Zij namen de momenten die wij vergaten"

"De wedstrijd was 70 minuten in evenwicht. Als je hier op voorsprong komt is dat heel positief, nadien controleerde Genk de wedstrijd wel maar zonder echt gevaarlijk te zijn. Zij hebben hun momenten gepakt vandaag en wij vergaten dat, zoiets is cruciaal in een topwedstrijd. Nadien krijgen we nog een rode kaart, dan was het gedaan voor ons. We zijn aan een nieuw verhaal begonnen en daar ligt onze focus op, we moeten kijken naar de toekomst en onze positieve punten meepakken want die waren er zeker vandaag. We weten dat het tijd nodig heeft om de achterstand in te halen, we doen dit stap voor stap."

Ten slotte gaf de Brugse doelman een woordje uitleg bij de verandering van coach: "Het is natuurlijk een andere stijl, de hele staff komt uit Engeland en dat is een ander soort voetbal. Hij heeft een heel duidelijk beeld gegeven van wat hij van ons in balbezit en -verlies verwacht. Op termijn gaan we zeker verandering zien."