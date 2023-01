Mats Rits maakt comeback met nederlaag bij leider Genk: 15 punten achterstand is veel, maar het seizoen is nog niet gedaan"

Mats Rits maakte na acht maanden blessureleed zijn comeback, maar wel met een nederlaag bij leider KRC Genk: "Kansen vergeten af te maken"

"Ik sta hier met een dubbel gevoel vandaag. Ik ben heel blij dat ik hier terug op het veld sta, ik heb er dan ook heel hard voor gewerkt. De nederlaag is niet wat je op voorhand in gedachten hebt. We beginnen nochtans goed, de aantal grote kansen zijn zeker te vergelijken. Zij waren vandaag efficiënter en wij lieten de kansen om terug in de wedstrijd te komen liggen. Het seizoen is zeker niet gedaan door deze nederlaag, het is aan ons om hierop te reageren. 15 punten achterstand op de leider zijn niet weinig. Het is een cliché maar we bekijken het echt wedstrijd per wedstrijd."