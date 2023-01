"Scott Parker is verantwoordelijk voor de vele overtredingen van Club Brugge"

Club Brugge probeerde veel sweat and glory te tonen tegen KRC Genk, maar dat leverde geen levensnoodzakelijke driepunter op.

Club Brugge trok zondag naar Racing Genk en kon enkel tevreden zijn met drie punten. Uiteindelijk keerde blauwzwart met lege handen terug uit de Cegeka Arena.

“Parker slaagde erin Club Brugge met meer intensiteit en druk naar voren te doen spelen, maar daardoor maakte het te veel overtredingen. Dat is logisch voor een ploeg die niet gewoon is op zo'n manier te spelen”, zegt René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Er kwamen daaruit veel gele en ook een rode kaart voort. “Wat dat betreft vind ik dat er veel rare beslissingen genomen zijn. Ik begrijp niet dat de VAR bij die fases niet tussenkomt of scheidsrechter Lawrence Visser tot de orde roept. Heeft dat te maken met het feit dat Visser de Belgische nummer één is? Goede punten heeft hij alvast niet gescoord.”