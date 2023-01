Heynen en Onuachu blij na overwinning in "zespuntenmatch": "Hadden geluk maar domineerden wel"

Voor de zoveelste keer mocht Racing Genk rekenen op Bryan Heynen en Paul Onuachu om de zege uit de brand te slepen. Een belangrijke ditmaal tegen Club Brugge.

"Het was een belangrijke wedstrijd, een beetje een zespuntenmatch", vindt Genk-kapitein Bryan Heynen. "De wedstrijden zullen elkaar snel opvolgen nu en dan is het goed dat je de die eerste meteen wint."

En dat vindt ook topschutter Paul Onuachu die er opnieuw één in het mandje legde. "Ik zei vooraf dat het een cruciale wedstrijd was. Deze wedstrijd geeft ons een mentale boost om de drukke periode van nu aan te vatten", klinkt het.

Enkele minuten voor de 2-1 van Racing Genk miste Noa Lang nog een dot van een kans om de bezoekers op voorsprong te zetten. "Daar hebben we wel geluk gehad", beseffen de Genk-spelers maar al te goed. "Maar we domineerden wel in de tweede helft. Hun kansen waren meer counters in plaats van uitgespeelde kansen en die zal je altijd wel eens tegen krijgen."

Club Brugge staat op nu op 15 punten van de leider, een onoverbrugbare kloof lijkt het. "Maar bij de play offs wordt die weer gehalveerd en zijn het er 7. Dan kan plots alles weer", beseft Heynen maar al te goed.