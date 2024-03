Club Brugge recht de rug in topper, alweer opdoffer voor onmondig Genk

Club Brugge heeft zondagnamiddag met 0-3 gewonnen op het veld van KRC Genk. Blauw-zwart doet zo een heel goede zaak met oog op de Champions Play-offs.

Zondag namen KRC Genk en Club Brugge het tegen elkaar op. Ronny Deila had flink wat gesleuteld aan zijn basiself. Jackers, Odoi, Skoras, Vetlesen en Onyedika kwamen in de ploeg. Wouter Vrancken koos voor dezelfde elf als een week voordien.

De openingsfase was voor de bezoekers. Zij hadden het balbezit hadden. Iets wat we niet gewoon zijn in Genk. Na iets meer dan een kwartier kreeg Genk wel de uitgelezen kans om op voorsprong te komen.

Bonsu Baah werd door Mechelen langs achter neergehaald in het strafschopgebied van Club Brugge en Vergoote wees meteen naar de stip. Tolu trapte zijn strafschop echter niet eens tussen de palen.

Het was Club Brugge dat na 26 minuten spelen verdiend op voorsprong kwam. Vetlesen werd diep gestuurd door Jutgla en werkte heel mooi af.

Racing Genk had voor de rust nog een aantal kansen, maar Jackers (ex-Genk) bracht twee keer redding. De Limburgers begonnen de wedstrijd wat over te nemen vlak voor rust.

Dit bleven ze ook doen na de koffie. Na een goed begin zakte Club helemaal weg. Tegen het uur werd duidelijk dat de Limburgers nadrukkelijk op zoek gingen naar een doelpunt.

Maar zelfs met al dat balbezit en momentum kon Genk geen kansen versieren. Alweer was het Club, deze keer tegen de gang van het spel in, dat kon scoren. Odoi knikte een hoekschop tegen de touwen en liet Vandevoordt alweer achterom kijken.

Skov Olsen kon vanop de stip nog 0-3 maken. Sor zou de bal met zijn hand hebben geraakt in de zestien. Vergoote ging naar het scherm kijken en oordeelde uiteindelijk zelf.

Door deze overwinning blijft Club Brugge derde met 48 punten. Genk slikt zo weer een domper, maar zal de speeldag wel afsluiten in de top zes. Zij tellen 43 punten.