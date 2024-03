Bijzondere gast op KRC Genk-Club Brugge doet verhaal van zijn bezoek

KRC Genk verloor zondagmiddag met 0-3 van Club Brugge. Er was ook hoog bezoek in de Cegeka Arena aanwezig.

Als reactie op recente voetbalrellen in het land heeft Minister van Justitie, Paul Van Tigchelt, persoonlijk de voetbalwedstrijd tussen KRC Genk en Club Brugge bijgewoond.

“Als voetbalfan wens ik dat voetbal een feest blijft voor iedereen. Helaas stel ik de laatste tijd meer en meer vast dat enkelingen het voetbalplezier verknallen voor de échte voetballiefhebber. Als Minister van Justitie wil ik dan ook met alle partners bekijken hoe we voetbal voor iedereen een feest kunnen laten blijven”, klonk het bij de minister.

Samenwerking in de schijnwerper

Tijdens de wedstrijd observeerde Minister Van Tigchelt nauwlettend de samenwerking tussen verschillende disciplines en partijen. Zo woonde hij een aantal fouilles bij de toegangscontroles bij, volgde hij een tijdje mee in de commandokamer en had hij aandacht voor de uitgebreide stewardwerking van KRC Genk.

Het hoofddoel van het bezoek was de evaluatie van bestaande procedures en het overwegen van mogelijke updates van richtlijnen met betrekking tot de voetbalwet en de rol van de referentiemagistraat Hooliganisme.

"In het nieuwe strafwetboek voorzien we dat geweld ten aanzien van stewards in aanmerking komt voor een zwaardere bestraffing. Op die manier wil ik het signaal geven dat we vanuit Justitie als één blok achter onze honderden stewards staan. Er wordt kordaat opgetreden, waardoor hooligans relatief snel hun straf kennen. Die snelle werking en bijbehorende sancties laten supporters twee keer nadenken voordat ze ongewenst gedrag vertonen," aldus Minister Van Tigchelt.