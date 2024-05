Bakayoko reageert verbaasd op transfergeruchten: "Heeft hij dat gezegd?"

Johan Bakayoko koos afgelopen zomer om bij PSV Eindhoven te blijven. Ook tijdens de wintermercato bleef hij de club trouw.

De voorbije transferperiodes was er enorm veel interesse in Johan Bakayoko, maar de Rode Duivel koos ervoor om het seizoen helemaal uit te doen bij PSV Eindhoven. Algemeen directeur Marcel Brandts liet vorige week weten dat Bakayoko deze zomer niet meer op te halen is voor 35 miljoen euro, de prijs die vorige zomer op zijn hoofd kleefde.

Er wordt gesproken van een minimum van 50 miljoen euro, al zou PSV liever 60 miljoen euro voor onze landgenoot binnenrijven. Bakayoko kijkt vreemd op van al die uitspraken en getallen. “Heeft hij dat gezegd?”, reageert Bakayoko vol verbazing bij ESPN op de woorden van Brandts. “Ik weet echt niet wat ik daarop moet zeggen. Hij heeft zijn mening."

Blij dat hij in Nederland bleef

Toch spreekt Bakayoko klare taal over de bedragen die genoemd worden. “Ik vergelijk mijzelf vaak met andere spelers. En dan zie ik wel dat ik hoog sta bij bepaalde dingen. En ook met mijn leeftijd, dat ik al veel speel. Ik vind alle bedragen in het voetbal belachelijk, daar niet van, maar als ik het vergelijk denk ik wel dat het kan kloppen.”

Bakayoko weet voorlopig niet waar zijn toekomst ligt, maar hij is wel blij dat hij afgelopen zomer koos om in de Eredivisie te blijven spelen. Hij voelde dat er iets in zat en is heel blij met hoe het gelopen is.