Gent-sterkhouder bevestigt concrete interesse van andere Belgische topclub

Julien De Sart verlengde zijn contract bij KAA Gent tot medio 2028. Nochtans had de sterkhouder de kans om andere oorden op te zoeken. En er zat een héél opvallende aanbieding tussen.

KAA Gent kondigde een weekje geleden de contractverlenging van Julien De Sart aan. De sterkhouder van De Buffalo's ligt op die manier tot medio 2028 vast in De Arteveldestad.

De Buffalo's pikten De Sart in 2021 transfervrij op bij KV Kortrijk. Die transfer werd op hoongelach onthaald, maar de 29-jarige middenvelder groeide in een mum van tijd uit tot de draaischijf.

En dat hebben andere clubs ook opgemerkt. "Er was inderdaad interesse van andere clubs", geeft De Sart toe in Het Nieuwsblad. "Er was een Duitse club geïnteresseerd. Ze brachten in januari zelf een concreet bod uit."

"Daarnaast was er ook een Belgische topclub die interesse had en me wou overtuigen", knipoogt De Sart. "Maar voor mij was het duidelijk: in België is het Gent of niets.

Welke Belgische topclub had interesse in Julien De Sart?

Het is niet geweten of welke Belgische topclub het gaat. Volgens de geruchtenmolen waren Antwerp FC en Union SG geïnteresseerd, maar concrete info is er niet.