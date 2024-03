Analist spreekt harde taal over speler KRC Genk en dat zullen ze bij Anderlecht niet erg vinden

KRC Genk verloor zondag de topper van Club Brugge. De Limburgers lieten echter ook een strafschop onbenut.

KRC Genk speelde geen slechte partij tegen Club Brugge, maar de efficiëntie bij de bezoekers lag ontzettend hoog. En dan zwijgen we eventjes over fouten van de scheidsrechter die in het voordeel van blauwzwart uitdraaiden.

Die efficiëntie was er bij KRC Genk niet. Zo miste Tolu Arokodare ook een strafschop. Dat kan iedereen wel eens overkomen, maar analist Stef Wijnants trekt er in Het Belang van Limburg wel stevige conclusies uit.

Racistische beledigingen na gemiste strafschop

“Iedereen kan een strafschop missen, maar na anderhalf jaar mogen we wel stilaan concluderen dat Tolu gewoon niet goed genoeg is voor het niveau dat Genk ambieert”, laat hij weten.

Iets wat ze bij RSC Anderlecht zeker niet erg zullen vinden. Op de slotdag van de wintermercato van 2023 stond Tolu op tekenen bij paarswit, maar uiteindelijk trok hij last minute toch nog naar de Limburgers.

Al heeft Genk het voorbije weekend ook heel veel geluk met de uitslagen in de andere wedstrijden. “De top zes halen wordt sowieso een harde noot, dat wisten we al, maar door het verlies van Cercle Brugge en AA Gent is er nog niets verloren”, besluit Wijnants.

Tolu kreeg na de gemiste strafschop op sociale media racistische beledigingen te verwerken en die kwamen uit het Genkse kamp.