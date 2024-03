Tolu slachtoffer van racisme nadat hij strafschop mist tegen Club Brugge

Tolu Arokodare, de spits van KRC Genk, is online racistisch bejegend. Dat gebeurde nadat hij een penalty miste tegen Club Brugge.

KRC Genk verloor zondagmiddag met 0-3 van Club Brugge. Voor de Limburgers miste Tolu Arokodare onder andere een strafschop.

Na de wedstrijd werd de Nigeriaan racistisch bejegend op sociale media. Dat liet hij zelf weten in een post op Instagram. Hij voegde er ‘Black and proud’ aan toe.

Racing Genk postte op zijn website al een steunbericht aan zijn speler. “Na de wedstrijd tegen Club Brugge kreeg Tolu een resem racistische reacties over zich op sociale media”, luidt het.

“KRC Genk en iedereen die bij de club betrokken is, veroordeelt de reacties voor de volle 100%. Racisme hoort niet thuis in voetbalstadions, niet op sociale media, nergens. Helaas zit het nog diepgeworteld in het voetbal en bij uitbreiding in de ganse samenleving.”

Er wordt klacht ingediend bij de instanties, zo laat de club nog weten. “Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om daar een halt aan toe te roepen. Als club zetten we dan ook alles in werking om de verantwoordelijken op te sporen en aan te geven bij de politie.”