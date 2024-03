Referee Department oordeelt en geeft héél duidelijke mening over strafschop van Club Brugge in Genk

Club Brugge won gisteren met 0-3 bij KRC Genk. Wederom was de scheidsrechter het onderwerp aan menig cafétoog. Was de strafschop voor het slotdoelpunt terecht?

In de slotfase van de wedstrijd tussen KRC Genk en Club Brugge legde Jasper Vergoote de bal op de stip na hands van Yira Sor. Andreas Skov Olsen knalde de 0-3-eindstand tegen de touwen, maar was het doelpunt wel geldig?

"Wij verwachten géén strafschop in deze situatie", is Franck De Bleeckere duidelijk in de wekelijkse review van het Referee Department. "De speler van Genk krijgt de bal tegen de arm tijdens een loopbeweging."

Franck De Bleeckere gives his take on the penalty during #GNKCLU pic.twitter.com/CGKqu9VJwS — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) March 4, 2024

Vergoote gaf aanvankelijk geen strafschop. Het was de VAR die de scheidsrechter naar het scherm riep om de fase te herbekijken. "Maar de VAR had de scheidsrechter niet naar het scherm moeten roepen. De speler van Genk doet overigens ook geen enkele beweging met de arm naar de bal."