Revelatie denkt dat toekomst ondanks knalprestatie niet bij Club Brugge ligt

Club Brugge won afgelopen weekend met 0-3 op KRC Genk. Doelman Nordin Jackers was één van de revelaties bij Club Brugge.

Door de afwezigheid van Simon Mignolet moest Ronny Deila een nieuwe keeper onder de lat zetten in de topper tegen KRC Genk. Hij koos uiteindelijk voor Nordin Jackers.

Die deed het heel erg goed en wist tegen de Limburgers de nul te houden. Door de blessure van Mignolet staat hij waarschijnlijk donderdag tegen Molde en ook zondag tegen zijn ex-ploeg OH Leuven onder de lat bij blauwzwart.

“Hij heeft zijn kans gepakt”, klinkt het in Het Laatste Nieuws binnen de entourage van de speler. “Het is niet zo dat na die ene match alles gezegd is. Nordin was heel goed, maar moet nu bevestigen.”

Speelt Nordin Jackers volgend seizoen nog voor Club Brugge?

Jackers wordt momenteel door Club Brugge gehuurd van OH Leuven, maar in de deal zit geen aankoopoptie. In Leuven heeft hij nog een overeenkomst tot 2025, waardoor deze zomer beslissend wordt voor zijn toekomst.

Toch lijkt zijn toekomst niet in het Jan Breydelstadion te liggen, want daar zal hij altijd in de schaduw van Simon Mignolet blijven staan.

“Misschien was deze match wel wat Nordin nodig heeft. Alleen is zijn situatie in vergelijking met twee weken geleden onveranderd gebleven. Misschien wil hij straks wel weer zijn plekje als eerste doelman.”

Of dat bij OH Leuven is, is maar zeer de vraag, maar tegen een extra seizoen Club Brugge zou hij wellicht ook geen neen zeggen, tenzij er een heel goed voorstel van een andere ploeg komt. Hij leverde in ieder geval zijn visitekaartje af tegen Genk.