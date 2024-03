Fikse tegenvaller! Blessure van Simon Mignolet dan toch erger dan eerst gedacht

Simon Mignolet moest woensdag in de bekerpartij vervroegd de strijd staken. De doelman van Club Brugge had last van de hamstrings.

Bij een 1-0-achterstand kon keeper Simon Mignolet woensdagavond tegen Union SG plots niet meer verder spelen. Een blessure aan de hamstrings, zo was achteraf te horen, die eigenlijk al tegen RSC Anderlecht er was. Maar tegen Union SG kon Mignolet niet meer tegen de bal trappen en daardoor vroeg hij zelf zijn vervanging. De schade leek mee te vallen, zo liet trainer Ronny Deila zelf ook nog weten op zijn persconferentie. Toch een scheurtje bij Simon Mignolet Maar uiteindelijk blijkt er toch meer aan de hand. Het duel tegen KRC Genk van zondag komt veel te vroeg en de Europese wedstrijd tegen Molde zal normaal ook nog niet lukken, zo schrijft Het Laatste Nieuws vanmiddag. De reden is dat er wel degelijk sprake is van een scheurtje in de hamstring. Mignolet moet zo tijdens de ontknoping van de reguliere competitie van de jupiler Pro League noodgedwongen wat rust nemen. Een groot verlies voor Club Brugge. Ronny Deila heeft de keuze tussen Nordin Jackers en Josef Bursik. Volgens de krant wordt Jackers normaal eerste doelman, al hebben beide keepers bitter weinig matchritme. Verder onderzoek bracht een scheurtje in de hamstring van Simon Mignolet aan het licht. Hij is wellicht ook out voor de trip naar Molde @hlnsport — Tomas Taecke (@tomaztaecke) March 1, 2024