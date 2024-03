Heel veel vraagtekens bij overwinning van Club Brugge én Deila: "Opgeteld maakt dat 0-3"

Club Brugge won de topper op bezoek bij KRC Genk. Toch was het verschil tussen beide ploegen geen drie doelpunten waard.

Club Brugge leverde een goede prestatie af op bezoek bij KRC Genk, maar de eindscore is toch wat overdreven als je de verhoudingen tussen beide ploegen in rekening brengt. Toen blauwzwart opnieuw in de problemen leek te komen toonde het veel vechtlust en kon het rekenen op doelman Nordin Jackers. Hij was één van de grote uitblinkers bij Club Brugge.

En Peter Vandenbempt zag dat het allemaal heel goed meeviel voor de ploeg van trainer Ronny Deila. Die laatste had een knaller nodig en kreeg die uiteindelijk ook om zijn vel te redden. “De penaltymisser van Tolu, een onbestrafte elleboog van Odoi, een ronduit onnozele penalty gekregen. Opgeteld maakt dat 0-3”, maakt de analist bij Sporza de rekening van de wedstrijd.

Groot vraagteken of crisis weg is bij Club Brugge

Of de crisis in het Jan Breydelstadion daarmee weg is, is maar zeer de vraag. “Op het moment dat het op ontploffen stond in Brugge, is dat toch welgekomen. Coach Ronny Deila was gisteren de winnaar, maar het is duidelijk dat het geluk maar broos is.”

Deze wedstrijd is dan ook een geweldige opsteker voor Club Brugge richting het duel in de Conference League deze week. “Maar om nu te zeggen dat alle leed geleden is en dat Ronny Deila plots een winnende trainer is geworden, daarvoor gaan we toch nog een beetje wachten”, besluit Vandenbempt cynisch.