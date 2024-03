Franky Van der Elst snoeihard voor Ronny Deila: "Bij elke wissel is het van dat"

Ronny Deila staat zondag voor wat wel eens zijn laatste match bij Club Brugge kan worden. De druk om te winnen op KRC Genk is gigantisch groot.

De nederlagen tegen RSC Anderlecht en Union SG zorgen voor crisis in het Jan Breydelstadion. De positie van trainer Ronny Deila staat enorm ter discussie. De laatste weken loopt het voor geen meter meer bij blauwzwart.

Nochtans liet de Noorse trainer vorig seizoen een heel positieve indruk bij Standard. Vooral de fighting spirit die hij bracht was hetgeen Club Brugge niet had. Maar precies dat lukt de laatste wedstrijden al lang niet meer.

“Ik herinner me de thuismatch tegen uitgerekend Club vorig seizoen: Deila deed Sclessin heropleven. Het daverde. En er stónd iemand voor de dug-out. Die uitstraling, die overtuiging, die heb ik nooit gezien bij Club. Alsof hij er niet klaar voor was, of zo”, klinkt het bij Franky Van der Elst in Het Nieuwsblad.

Minutenlang overleg voor elke vervanging

Een half jaar geleden verkondigde Deila zelfs dat hij gelijk waar trainer kon zijn als dat nodig was, zelfs bij Real Madrid. Goed dat hij dat denkt van zichzelf, reageert Van der Elst, maar hij ziet toch enorm veel twijfels. Zo ook bij de vervangingen van Club Brugge.

“Bij elke wissel staat hij minutenlang te overleggen met zijn assistenten. Alsof ze niet weten wat te doen – het zijn serieuze onderhandelingen. Je kunt wel zeggen dat het net gezond is dat Deila de kleine Mexicaan betrekt bij zijn keuzes, hij denkt het niet allemaal beter te weten, maar ’t is toch niet meer de krijger van bij Standard.”