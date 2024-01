Assistent van Club Brugge voorbereid op alles: "Valiezen staan klaar"

De voorbije maanden was er veel kritiek op blauwzwart. Club Brugge lijkt echter eindelijk het juiste spoor gevonden te hebben.

Efrain Juarez werkt als assistent van Ronny Deila voor Club Brugge. De Mexicaan heeft al aardig wat watertjes doorzwommen en blijft voluit gaan bij blauwzwart. Ondanks de kritiek van de voorbije maanden.

“Intern hebben we nooit getwijfeld”, aldus Juarez aan Het Nieuwsblad. “Ik weet wel, het gaat om winnen, zeker bij Club, maar je kunt niet verwachten dat het alleen maar in stijgende lijn gaat. Soms heb je een terugval, dat hoort er nu eenmaal bij, en ook dan heb ik progressie gezien. Het kon niet anders of dat zou zich vertalen in zeges.”

De teller staat ondertussen op elk wedstrijden zonder nederlaag, al is een nieuwe terugval nooit uitgesloten. En daar kan al eens een ontslag bij horen, zeker in een wereldje als dat van het voetbal.

“Dat ze mij ontslaan? Het is inherent aan onze job – de valiezen staan standaard klaar. Ach, we geloven in wat we aan het neerzetten zijn bij Club. Misschien winnen we zelfs de treble (titel, beker, Conference League, red.). Die ambitie is de reden waarom ik elke dag opsta.”

Al kan het ook dat Juarez op een dag Deila achter zich laat en zelf hoofdtrainer wordt bij een of andere club. “Daar heb ik nog niet over nagedacht. Eerst wil ik prijzen pakken met Club en Ronny”, besluit hij.