Eerste halvefinalist in Croky Cup is gekend na stevige en spannende 'Slag om Vlaanderen'

KAA Gent en Club Brugge gingen op dinsdagavond op zoek naar een eerste stekje in de halve finales in de Beker van België. De Buffalo's moesten heel wat spelers missen en dat toonde zich in de wedstrijd tegen een blauw-zwart dat naar zijn beste vorm aan het toegroeien is. En toch was er spanning.

De Slag om Vlaanderen is altijd een pittig duel, niet in het minst bij de fans. Er waren tifo's en acties aan beide kanten, de Buffalo's zorgden voor Bengaals vuur voor de wedstrijd en vuurwerk buiten het stadion bij aanvang van de tweede helft.

© photonews

© photonews

Het was wel ter compensatie van een gebrek aan vuurwerk van de Gentenaars op het veld. Gift Orban werd een aantal keer aangespeeld, maar kon er bitter weinig mee doen en verder dan een afzwaaier van De Sart en een kansje uit de draai van Cuypers waren de Buffalo's niet gekomen in de eerste helft.

Onvermijdelijke Thiago doet het alweer voor Club Brugge

En het was nochtans van moeten voor de thuisploeg, want ze waren al snel op achterstand gekomen. Skov Olsen had een prima actie opgezet op rechts, met wat meeval kwam hij opnieuw in balbezit en dan wist hij een voorzet voorbij doelman Schmidt te krijgen, waar de onvermijdelijke Igor Thiago scoorde.

Toegegeven: Gent had wel een excuus. Het moet met Tissoudali, Nurio Fortuna (Afrika Cup), Watanabe, Hong (Asian Cup), Fofana (getransfereerd naar Lyon), Torunarigha (niet fit) en Nardi (geblesseerd) heel wat basisspelers missen. Bovendien viel Davy Roef na tien minuten ook nog eens uit met een spierblessure aan (vermoedelijk) de hamstrings.

© photonews

© photonews

Bij de bezoekers kregen we wel een zo goed als type-elftal, in vergelijking met het kerstvoetbal was er enkel geen Onyedika - hij werd vervangen door Nielsen. Het zorgt ervoor dat blauw-zwart kan werken aan zijn automatismen en steeds beter in vorm begint te komen.

Simon Mignolet verijdelt gelijkmaker van Gift Orban, Club naar halve finales

Als Thiago dan voor een snelle voorsprong kan zorgen, dan zitten de Bruggelingen snel gebeiteld. Achterin staat het ook al twee maanden als een huis voor en met Simon Mignolet. Die moest één keertje echt goed tussenkomen, toen na een vrije trap Gift Orban plots moederziel alleen voor hem opdook.

Club Brugge versaagde niet en hield stand, waardoor we geen dertig minuten langer in de koude moesten doorbrengen. Echt indrukwekkend was het zeker niet, maar wel voldoende om de halve finales te bereiken. En zo komt het Koning Boudewijnstadion dichtbij.