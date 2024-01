Hein Vanhaezebrouck heeft een duidelijke boodschap voor zijn bestuur na nederlaag tegen Club Brugge

KAA Gent ging in de kwartfinales van de Beker van België nipt met 0-1 onderuit tegen Club Brugge. De Buffalo's moesten de wedstrijd spelen zonder heel wat sterkhouders en dat had deels zijn gevolgen. Hein Vanhaezebrouck hoopt op versterking.

Geen Tissoudali, geen Hong, geen Watanabe en geen Nurio Fortuna. Door de Asian Cup en de Afrika Cup ontbraken er heel wat sterkhouders in de kern van KAA Gent. En bovendien was Torunarigha niet fit en viel Roef ook nog eens uit.

"En vergeet Fofana niet, dé speler van de laatste maanden. Hij is dan verkocht, maar dat is de realiteit waarmee we zitten. Ik kan geen enkele speler die vandaag speelde iets verwijten. Zij kunnen er niets aan doen."

Bredere kern nodig om verliezen op te vangen

"Mijn spelers zijn het slachtoffer van de omstandigheden. Het was groot feest in de kleedkamer van Club Brugge en dat is door een situatie waar ze niet voor gekozen hebben. Het is jammer dat we de fans niet konden geven wat ze wilden, maar we wilden Club Brugge echt uitschakelen."

Dat Gent nu dun zit qua spelers? Dat is ook de verantwoordelijkheid van het bestuur: "Je moet zoiets kunnen opvangen. Er zijn nog ploegen zoals Genk en Union die verschillende spelers missen, maar dan moet je een brede kern hebben om dat op te vangen."