"Evolutie is insane": goudhaantje Jupiler Pro League scoort na veel kritiek dertien(!) keer in negen wedstrijden

Wat is er gefoeterd op Igor Thiago de voorbije maanden. Zelfs de eigen supporters van Club Brugge waren hem op een bepaald moment liever kwijt dan rijk. Ondertussen is de kar volledig gekeerd en daar heeft de Braziliaan helemaal zelf voor gezorgd.

Ook in de kwartfinales van de Beker van België tegen KAA Gent ging Igor Thiago onverminderd verder op zijn elan. Na een aantal moeilijke aanpassingsmaanden is de Braziliaan zo helemaal aan de oppervlakte gekomen bij blauw-zwart. In december werd hij zelfs uitverkoren tot speler van de maand, veelzeggend nadat de supporters hem enkele maanden geleden nog bijna wilden bij het huisvuil zetten.

En ook tegen KAA Gent was het dus snel opnieuw raak voor de speler van Club Brugge, die zo maar blijft doelpunten maken. Na een knappe actie van Skov Olsen was hij bij de pinken om van dichtbij de 0-1 binnen te steken. Daardoor blijft hij maar werken aan zijn statistieken.

Nu al twintig doelpunten in alle competities samen voor Igor Thiago

In totaal zat hij al aan 21 goals over alle competities heen. Straffe cijfers voor een spits die een tweetal maanden geleden nog zonder vertrouwen leek te zitten en door de eigen fans bijna werd weggehoond. Blauw-zwart leek op zoek naar een nieuwe spits, maar de wintermercato is - zeker voorin - ondertussen zo goed als overbodig geworden.

Na Besiktas (2x), Standard, Zulte Waregem (2x), Bodo/Glimt, KAA Gent (2x), RWDM (3x) en Union SG was Igor Thiago dus ook tegen KAA Gent opnieuw van belang. Enkel tegen KV Mechelen (0-0 op 10 december) scoorde hij niet, verder zit hij aan dertien doelpunten in acht wedstrijden.

De evolutie die Igor Thiago op amper een half jaar tijd heeft gemaakt op zowat elk vlak is echt insane. #gntclu — Mathi🇧🇪 (@JeMathi7) January 16, 2024

De marktwaarde van de Braziliaan is volgens Transfermarkt ondertussen gestegen naar zes miljoen euro. In de praktijk lijkt Club Brugge nog op een veelvoud te mogen gaan rekenen als ze hem ooit zouden verkopen.

De krijger toont week na week dat hij van goudwaarde is voor Club Brugge. Bovendien doet hij meer dan alleen doelpunten maken, want met zijn balvastheid zorgt hij er ook voor dat Skov Olsen, Nusa & co tot leuke(re) acties kunnen komen. Benieuwd welke rol hij nog kan spelen in het vervolg van het blauw-zwarte seizoen.