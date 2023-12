Dikke maand geleden nog weggehoond, nu helemaal in de harten van Club Brugge-fans: topmaand levert op!

Tegen RWDM kwam Igor Thiago met een nieuwe masterclass en een hattrick, wat meteen zorgde voor elf goals in zeven wedstrijden voor blauw-zwart over alle competities heen. Tegen Union SG scoorde hij tijdens het kerstvoetbal al zijn 20e goal van het seizoen.

𝑰𝒈𝒐𝒓 𝑻𝒉𝒊𝒂𝒈𝒐, your last #POTM of 2023! 👑🇧🇷 pic.twitter.com/Z9P05ROwi2