Niet zonder slag of stoot, maar Antwerp maakt statement zonder 'materiaalman' Arthur Vermeeren tussen de lijnen

Het mag toch als een klein statement beschouwd worden van Antwerp. Ook zonder Arthur Vermeeren kan het een wedstrijd winnend afsluiten. Zelfs bij lastige omstandigheden, zoals een vroege achterstand en een prangende slotfase. Antwerp bekert voort na een nipte zege in Leuven.

Zou Arthur Vermeeren nog in het shirt van RAFC te bewonderen zijn? Vanavond niet, want hoewel de middenvelder de verplaatsing naar Leuven maakte werd na overleg besloten hem niet te laten aantreden. Antwerp zette hem wel op het wedstrijdblad als 'materiaalman'. En die materiaalman zag een slechte start.

Zijn ploegmaat Muja verspeelde slordig de bal. Maziz bewees met een mooie boogbal dat zijn treffer tegen Anderlecht geen toeval was (1-0). Antwerp reageerde snel. Eerst via Ejuke die de bal kwijt leek te zijn, maar alsnog zijn dribbel kon inzetten en Schrijvers in de fout dwong. Janssen trapte de penalty hoog en rechtdoor binnen (1-1).

Dat zou ook de man zijn die Antwerp er helemaal door sleurde. De Nederlander haalde hard uit vanuit de tweede lijn en vlamde de 1-2 mooi in de linkerhoek. Het was ook verdiend dat Antwerp die scheve situatie kon rechtzetten, want het beheerste deze cupmatch in grote mate. De eerste helft moest het wel vooral van de goals hebben.

Efficiëntie was dus een belangrijk aspect en dat bleek ook kort na de pauze. Leysen en Pletinckx zagen er niet goed uit bij een stilstaande fase, Van den Bosch strafte dat af met de 1-3. Match gespeeld? Niet als het aan N'Dri lag. De Ivoriaan pakte plots uit met een knappe dribbel. Het been van Lammens verhinderde een aansluitingstreffer.

OHL gaf niet op en werd nog deels beloond voor de inzet. Antwerp verloor Maertens uit het oog en de invaller plaatste de 2-3 in de verste hoek. De bezoekers moesten nadien echt wel al hun krachten aanspreken om de plek in de halve finales over de streep te trekken. Janssen zag nog een tweede geel, maar Antwerp gaat door.