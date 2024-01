Analist heeft een andere oplossing om vertrek Vermeeren op te vangen, maar dan nog moet Antwerp transfermarkt op

Antwerp krijgt heel veel geld binnen van de transfer van Arthur Vermeeren, maar zal zijn vertrek ook moeten opvangen als ze mee willen strijden voor de prijzen. Analist Patrick Goots zag tegen OH Leuven alvast een interessante optie.

Goots zou Janssen permanent naar het middenveld opschuiven, in steun van Ilenikhena dus. "Samen met Keita en Van den Bosch was Janssen tegen OHL de absolute uitblinker.́ Hij zou wel eens het vertrek van Vermeeren kunnen opvangen", zegt Goots in GvA.

Voor Goots komt hij daar zelfs beter tot zijn recht. “Janssen was net als tegen Charleroi voortdurend aanspeelbaar tussen de linies. Bovendien komt zijn grote sterkte – zijn werkkracht – nog beter tot zijn recht wat lager in het veld."

"En nog een derde reden waarom er voor Janssen een toekomst op het middenveld is weggelegd: hij is super belangrijk in de coaching. Die kwaliteit heeft zowel Ekkelenkamp als Keita veel minder."

Goots zou wel niet alle druk op de schouders van Ilenikhena leggen. "Dan zal er eerder een spits in plaats van een middenvelder moeten bijkomen. George kende een mindere dag in Leuven. Dat zal op z’n zeventiende nog vaker gebeuren."