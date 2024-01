Zelfs tegen tien lukt het niet! Union klopt Anderlecht voor de achtste (!) keer op rij richting halve finales beker (match ook weer stilgelegd)

We geloven niet dat Anderlecht nog van Union gaat winnen dit seizoen. Zelfs tegen een Union, dat al na een halfuur met tien stond en dat zonder sterspelers Puertas en Amoura aantrad, maakten ze geen kans. Dat mag u letterlijk nemen: ze dwongen amper een kans af. En Union boerde voort.

Hoe dikwijls gaat Anderlecht zichzelf nog in de problemen werken tegen Union SG? Schmeichel gaf het voorbeeld door na acht minuten al een bal pardoes in de voeten van Sadiki te spelen. Die bood Rodriguez de 1-0 aan, maar een goeie ingreep van Rits verhinderde dat zijn doelman weer boter op het hoofd kreeg.

Schmeichel weeral bijna schlemiel, Sadiki uitblinker

Maar ondanks alle afwezigen was Union wel - licht - beter. Wie er ook ontbreekt, je ziet het amper. Sadiki speelde alsof zijn leven ervan af hing. Die had iets te bewijzen aan Riemer, die hem nog niet klaar achtte. En jawel, Sadiki lag daarna aan de basis van de echte 1-0. Het ex-jeugdproduct van Anderlecht was de beste man op het veld.

© photonews

Hij haalde de achterlijn, kapte de debuterende Bouchouari uit en schotelde de inlopende Lapoussin de goal aan. Het leek weer 'noppes' te gaan worden voor Anderlecht. Voor de achtste keer op rij. Maar dan kreeg paars-wit ineens hulp. Dolberg wist te ontsnappen na een goeie kaats.

Worstelgreep

Sykes en Burgess probeerden hem neer te halen, maar slaagden er niet in. Mac Allister dan maar. En die deed het grondig. Een ingreep waar een WWE-fighter jaloers op zou zijn geweest. Tegen de mat gewerkt net voor de zestien. Het leverde hem uiteraard wel rood op als laatste man.

Union dus nog meer dan een uur met tien. Maar het grote probleem bij Anderlecht? Ze hebben alleen maar spelers die in de bal lopen. Leoni, Verschaeren, Rits, Hazard en Dreyer, niemand zoekt diepgang. Als Dolberg dan ook nog de bal komt ophalen... blijft er niks over.

Anderlecht kon zelfs tegen tien man amper zijn wil opleggen. Union bleef in de zestien geraken en dan zijn ze aartsgevaarlijk. Debast tikte rond het uur dan nog Rodriguez - nog zo'n absolute uitblinker - aan en de bal ging na een VAR-interventie op de stip. De Ecuadoraan maakte het zelf af: 2-0.

Match stilgelegd

Riemer wierp dan maar Vazquez in de strijd. Er was immers amper présence in de zestien, maar het ontbrak Anderlecht ook aan creativiteit en juiste passes. Ook Stroeykens kwam in de plaats van Rits en dus stonden er zowaar vijf aanvallers op het veld bij de bezoekers.

En nog... niets. De fans van Anderlecht raakten gefrustreerd en een paar idioten vonden het nodig om met bekers bier naar doelman Moris te gooien. Ref Vergoote twijfelde niet en stuurde iedereen naar binnen. De match lag zo meer dan 20 minuten stil.

Vertonghen moest hen zelfs smeken om zich kalm te houden én werd ter verantwoording geroepen. Jongens, waar gaan we naartoe? Het bracht weinig zoden aan de dijk. Eén kans, die wel verzilverd werd door Dreyer, maar toen bleek het al te laat.