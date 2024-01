Ondanks worstelgreep: Union op volle kracht zondag met ook Mac Allister

Union zal zondag waarschijnlijk op volle kracht aan de aftrap verschijnen in het Lotto Park. Kevin Mac Allister pakte donderdag wel een rode kaart, maar zijn strafmaat moet nog bepaald worden.

Mac Allister mag zondag dus gewoon spelen aangezien het Disciplinair Comité van de KBVB deze week niet meer samenkomt. Hij zal wel degelijke een schorsing krijgen, maar die zal waarschijnlijk ingaan voor de midweekmatch tegen die andere buur, RWDM.

De Argentijnse verdediger haalde donderdag Dolberg nogal spectaculair neer met een letterlijke sprong in zijn nek. "Misschien had Kevin hem daar beter laten lopen", kon Alexander Blessin er achteraf nog om grinniken. "De keeper was er ook nog altijd en zelfs bij een penalty zat hij er nog niet in."

Union recupereert tegen zondag waarschijnlijk ook Mohamed Amoura en Cameron Puertas. Allemaal geen goed nieuws voor Anderlecht, dat donderdag al amper een kans maakte.