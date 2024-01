Wie Union nog iets wil doen, moet een perfect rapport pakken in de reguliere competitie: dit is waarom

Gaat er wel iets te doen zijn aan Union dit seizoen? Als ze die laatste procentjes tegen de play-offs in orde krijgen en zichzelf niet meer in de voet schieten zoals tegen Anderlecht zal de tegenstand toch bijzonder sterk voor de dag moeten komen.

Een kanttekening: in de wedstrijden tegen de andere ploegen uit de top zes pakte Union 'slechts' 10 op 21. In de reguliere competitie bekampen ze nog Genk, Gent en Antwerp om dat gemiddelde nog wat omhoog te krijgen.

In de topmatchen ligt het héél dicht bij elkaar

De andere opvallende statistiek: tegen al de rest pakten de Brusselaars 42 op 45. Enkel KV Mechelen kon hen eens op een off day betrappen en won met 4-0. Een perfect rapport in de 14 andere matchen tegen de mindere goden dus. Da's indrukwekkend te noemen. En wat momenteel het verschil maakt in het klassement.

Club Brugge pakte 9 op 21 tegen de vermoedelijke play-off-ploegen, Gent 8 op 21, Genk 10 op 24, Anderlecht 11 op 24 (als we er de te herspelen match op Genk nog even bijtellen). Dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Als Union zijn voorsprong kan behouden tegen de play-offs zit er statistisch gezien dus een goeie kans in. De andere ploegen moeten een perfect rapport pakken en hopen dat Union eens punten laat liggen.

Want in de topmatchen zit er momenteel weinig verschil op de behaalde punten. Waar wel een verschil op zit: het is al van 16 september - Europese matchen niet meegeteld - geleden dat Union nog eens verloor in competitie of beker. Dat is 5,5 maand. En intussen was het soms wel heel indrukwekkend te noemen.

Wisselstukken even belangrijk

Union is een gerodeerde machine waar de radaren zonder probleem in kunnen vervangen worden. Lazare is er niet? Dan speelt Sadiki wel een topmatch. Amoura is er niet? Dan scoort Kevin Rodriguez de belangrijke doelpunten. Machida is er niet? Dan bikkelt Sykes wel tegen de gerenommeerde spitsen.

Zulke luxe hebben de andere ploegen niet als er sleutelspelers uitvallen. Als er bij Club bijvoorbeeld iets met Thiago gebeurt, gaat Jutgla ze niet ineens blindelings tegen de netten trappen. Je ziet het al bij Anderlecht, waar Delaney terdege gemist wordt. Of bij Gent, waar ze zonder Fofana, Tissoudali en Hong helemaal in elkaar stuiken. En Genk zonder Munoz scheelt ook een slok op een borrel.

Alexander Blessin heeft zijn spelers in ultieme fysieke vorm gekregen. De vraag is alleen: gaan ze dat nog vier maanden volhouden? En op drie fronten meestrijden, met elke week drie matchen, en iedereen fit houden en op niveau. Dat wordt een uitdaging.

Maar op dit moment zeggen we: Union SG stevent op de titel af. Er is geen enkele aanwijzing dat op iets anders duidt. Als ze tegen de play-offs ook nog die matchen zoals zondag tegen Anderlecht afmaken, is er niks aan te doen.