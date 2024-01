KBVB veroordeelt woorden Debast en Riemer, 'slachtoffer' Moris reageert: "Een beetje opvoeding kan geen kwaad"

Er zijn vijf supporters van Anderlecht opgepakt na het bekertjesincident van donderdagavond. De KBVB heeft die gebeurtenissen intussen veroordeeld en de CEO van de voetbalbond was niet te spreken over de sussende woorden van onder meer Brian Riemer en Zeno Debast.

Ook Anthony Moris, die het slachtoffer werd van de bekertjesgooiers, had weinig lovende woorden over voor de 'fans'. "Het heeft geen zin om er te veel belang te hechten aan en te praten over dit soort gebeurtenissen, maar ik zal het toch doen," zei de Luxemburgse doelman.

Moris is intussen wel het een en ander gewend, maar er is een grens. "Scheldwoorden storen me niet, want dat hoort bij de show. Maar het gooien van bekers is betreurenswaardig. We gaan naar situaties als wat er is gebeurd bij RWDM-Eupen elke week."

"Een beetje opvoeding zou geen kwaad kunnen. Iedereen was bang dat de wedstrijd definitief gestaakt zou worden, ook de spelers van Anderlecht. Er zouden acties moeten worden ondernomen, want voetbal moet een feest blijven."