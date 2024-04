Het kantelpunt voor Anderlecht in titelrace? Succes broodnodig tegen Cercle Brugge

Leider Anderlecht trekt straks naar Cercle Brugge, de laatste in de play-offs. Zet paars-wit een nieuwe stap richting de titel?

Afgelopen woensdag won Anderlecht relatief makkelijk met 3-0 van Cercle Brugge, zondag trekt het naar Jan Breydel. In februari won paars-wit in de reguliere competitie nog met 0-3 van de Vereniging.

Anderlecht moet het wellicht doen zonder geblesseerden Schmeichel en Dreyer, die woensdag uitvielen met blessures. Riemer kan mogelijk wel rekenen op de terugkeer van Verschaeren.

De uitwedstrijd tegen Cercle kan een kantelpunt zijn voor de titelambities van Anderlecht. Het pakte nog geen punt op verplaatsing in deze play-offs, de verplaatsing naar Cercle moet daar verandering in brengen.

Kan Cercle afrekenen met verleden tegen Anderlecht?

De ploeg van Muslic zal wel sterker zijn dan afgelopen woensdag. Popovic en Daland keren terug uit schorsing, Somers was ziek. "We hebben nog wel enkele wapens en die gaan we zondag proberen in te zetten", zei Muslic.

De recente geschiedenis spreekt wel niet in het voordeel van Cercle. Het verloor de laatste vier wedstrijden tegen Anderlecht, kreeg daarin tien doelpunten binnen en kon zelf niet scoren. Aan Muslic en co om die statistiek te doorbreken.