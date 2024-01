Arthur Vermeeren vertrokken naar Madrid: Enkel dit kan transfer nog verhinderen

Arthur Vermeeren heeft meer dan waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Antwerp gespeeld tegen Charleroi afgelopen weekend. Het 18-jarige talent is vertrokken naar Madrid.

Volgens Het Nieuwsblad is Vermeeren donderdag op het vliegtuig gestapt om naar Madrid te reizen. Daar zal hij kennis maken met de faciliteiten van de club. Hij zal er ook praten met Atletico over de laatste details van zijn transfer.

Antwerp en Atletico Madrid vonden al een akkoord op clubniveau. Hij kan voor 27 miljoen euro verhuizen naar de Spaanse hoofdstad. Zijn transfer is nog wel niet helemaal afgerond. Het enige dat een transfer nog in de weg kan staan is hijzelf. Als Vermeeren oordeelt dat Atletico toch niet de juiste club voor hem is, kan hij zelf nog de stekker uit de deal trekken.

Donderdagochtend stapte hij op het vliegtuig met zijn vriendin, vader en zijn advocaten. Na het bekerduel tegen OHL nam hij al uitgebreid afscheid van de fans, het lijkt dus zeer onwaarschijnlijk dat hij de overstap niet zal maken. Hij zat op de bank als 'uitrustingsbeheerder'.